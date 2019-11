Champions League: Juventus - Atletico Madrid in chiaro su Canale 5 HD

Torna la Champions League, per il penultimo turno della fase a gironi. Domani sera all'Allianz Stadium di Torino scenderanno in campo i Campioni d'Italia della Juventus, che sfideranno l'Atletico Madrid di Simeone in una partita che evoca piacevoli ricordi ai tifosi juventini.

Come previsto dal calendario, il match potrà essere visto in chiaro su Canale 5, anche in alta definizione su Canale 5 HD. E' previsto un ricco prepartita condotto come sempre da Giorgia Rossi con i talent del Biscione, dopo di che si passerà alla sfida vera e propria seguita dal postpartita con le interviste ai protagonisti.

Tutte le altre partite, inclusa Atalanta - Dinamo Zagabria di domani alle 21:00 e le sfide tra Inter e Slavia Praga e quella tra Liverpool e Napoli potranno essere viste in esclusiva su Sky, per gli abbonati che hanno sottoscritto il pacchetto Sport.

Il resto del programma include Real Madrid - PSG, Tottenham - Olympiacos, Manchester City - Shakjtar Donetsk, Stella Rossa - Bayern Monaco, Valencia - Chelsea, Zenit - Lione, Barcellona - Borussia Dortmund, Lilla - Ajax, Genk - Salisburco e Lipsia - Benfica.

L'ultimo turno della fase a gironi si giocherà il 10 Dicembre: in quel caso la partita in chiaro sarà Inter - Barcellona.