Champions League: dove vedere Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-PSG

Torna questa sera la competizione calcistica più affascinante del mondo. Alle 21:00 si torna in campo con le prime sfide:Borussia Dortmund vs Paris Saint Germain ed Atletico Madrid vs Liverpool, che saranno visibili sia in TV che streaming. Vediamo dove.

Dove vedere Borussia Dortmund-PSG in TV e streaming

Partendo dalla supersfida del Signal Iduna Park, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky per gli abbonati a Sky Q al pacchetto Sky Sport.

La trasmissione avverrà su Sky Sport Football al canale 203 e su Sky Sport 253, ma potrà essere vista anche in streaming su NOW TV e Sky Go. La telecronaca è affidata a Pietro Nicolodi.

Dove vedere Atletico Madrid - Liverpool in TV e streaming

La Champions League torna anche su Mediaset, che come sempre trasmetterà la partita del martedì in chiaro su Canale 5. Stasera tocca alla partita tra i campioni in carica del Liverpool e l'Atletico Madrid di Simeone.

Il match però sarà trasmesso anche su Sky, al canale 201 e Sky Sport 252 per gli abbonati tramite satellite e fibra ottica, e 482 o 472 per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento via digitale terrestre.

Anche in questo caso, è garantita la visione in streaming su Now TV e Sky Go. La telecronaca in questo caso è affidata a Massimo Marianella.