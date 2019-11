Champions League: dove vederle Inter, Juventus, Atalanta e Napoli

Torna domani, martedì 5 Novembre, la Uefa Champions League con il quarto turno della fase a gironi. Un turno fondamentale per il prosieguo del cammino europeo delle quattro squadre italiane impegnate nella coppa dalle grandi orecchie, vediamo insieme il palinsesto.

Champions League, 5 Novembre:

18:55 - Barcellona vs Slavia Praga;

18:55 - Zenit vs Lipsia;

21:00 - Liverpool vs Genk;

21:00 - Napoli vs Slisburgo;

21:00 - Valencia vs Lilla;

21:00 - Lione vs Benfica;

21:00 - Chelsea vs Ajax;

21:00 - Borussia Dortmund vs Inter.

Champions League, 6 Novembre:

18:55 - Bayern Monaco vs Olympiacos;

18:55 - Lokomotiv Mosca vs Juventus;

21:00 - Stella Rossa vs Tottenham;

21:00 - Leverkusen vs Atletico Madrid;

21:00 - PSG vs Brugge;

21:00 - Atalanta vs Manchester City;

21:00 - Dinamo Zagabria vs Shakhtar Donetsk;

21:00 - Real Madrid vs Galatasaray.

Per questa giornata, la partita scelta da Mediaset per la trasmissione in chiaro su Canale 5 HD è Borussia Dortmund vs Inter. La diretta partirà subito dopo l'edizione ridotta di Striscia La Notizia. Dopo la vittoria dell'andata, la squadra di Antonio Conte è chiamata a confermarsi per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Le altre partite, inclusa la super sfida di San Siro tra Atalanta e Manchester City, potranno invece essere viste in esclusiva su Sky. Interessanti anche la partite con protagoniste Napoli e Juventus, entrambe vittoriose all'andata.