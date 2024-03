Chance Perdomo, le star di The Boys e Gen V piangono il giovane attore

Prime Video ha bloccato i lavori su Gen V 2, le cui riprese erano previste per il mese di aprile, dato che per ora in casa Amazon MGM e Sony Picture Television è il momento del cordoglio.

Dopo aver appreso la notizia della morte di Chance Perdomo, i suoi co-protagonisti del mondo di Gen V e di The Boys hanno reso omaggio al loro collega sui social media: Patrick Schwarzenegger, che nella saga interpreta Luke Riordan/Golden Boy, ha scritto su X che "questa situazione fa tanto male. Che giovane attore di talento e che grande amico che eri, te ne sei andato troppo presto. È stato un piacere lavorare con te in Gen V".

Su Instagram, il creatore di The Boys Eric Kripke ha pubblicato la dichiarazione ufficiale di Amazon MGM, e tra i commenti la star della serie Laz Alonso ha scritto: "Mi dispiace tanto Eric. Mando il mio affetto alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi del cast." Anche lo showrunner de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, ha rilasciato una dichiarazione personale su Instagram, definendo Perdomo "uno dei giovani attori più talentuosi" con cui abbia mai lavorato: "Non ci sono molte parole per descrivere una notizia scioccante e devastante come questa. Oh, come vorrei che le parole di zia Zelda fossero vere oggi (e forse lo sono): 'Non esiste una vera morte per le streghe, solo trasformazione.' Riposa in pace, Chance."

Chance Perdomo, lo ricordiamo, è morto a causa di un incidente motociclistico all'età di 27 anni.

Su Tudor - Royal Collection (Cofanetto - 12 DVD) è uno dei più venduti di oggi.