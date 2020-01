Chandler Riggs ha anticipato il ritorno di Carl Grimes nel mondo di The Walking Dead?

Dopo la suggestione di un ritorno del Governatore Philip Blake in The Walking Dead, promossa dallo stesso David Morrissey, ora alcuni fan sono convinti che anche Carl Grimes, potrebbe comparire ancora nel mondo post-apocalittico. L'indizio? Un tweet di Chandler Riggs.

Nei mesi scorsi, il supervisore del franchise Scott M. Gimple aveva raccontato l'intenzione di espandere l'universo di The Walking Dead con miniserie ed episodi speciali, prodotti dalla lunghezza variabile e che dovrebbero trattare diversi aspetti della mitologia dello show. Inoltre, nelle intenzioni degli autori c'è anche la volontà di reintrodurre personaggi che sono morti nella serie principale, come appunto il caso di Carl Grimes, suicidatosi nell'ottava stagione. Parlando di questi nuovi spin-off, Gimple aveva infatti spiegato che alcuni di loro si "concentreranno su personaggi che ci mancano" e che l'occasione sarà ottima per "colmare alcuni dei vuoti" nelle loro storie.



Alcuni dei nomi più gettonati sono quelli di Glenn (Steven Yeun) e Abraham Ford (Michael Cudlitz), ma anche Andrea (Laurie Holden), che nella serie è morta in anticipo rispetto alla controparte dei fumetti. Nel caso di Carl, è più difficile colmare i vuoti, dato che la serie ha coperto gran parte della sua storia, però Riggs ha dichiarato diverse volte che gli piacerebbe tornare a recitare nel mondo di The Walking Dead, magari nei film, al fianco di Andrew Lincoln. Così, anche se ancora non si conoscono i piani degli autori nei riguardi di Carl, i fan hanno iniziato con le speculazioni e alcuni di loro sono giunti alla conclusione che Riggs stia anticipando un clamoroso ritorno e l'ultimo indizio sarebbe rappresentato dal tweet di risposta a un articolo di ComicBook.com dedicato proprio alla possibilità del ritorno di alcuni personaggi, ossia l'emoji di due occhi che osservano. Tanto è bastato a scatenare la fantasia dei fan. Vi piacerebbe vedere ancora una volta Carl?



La seconda parte della decima stagione di The Walking Dead andrà in onda su Fox a partire dal 24 febbraio.