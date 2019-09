Chandler Riggs condivide una foto scattata sul set di The Walking Dead

Sono passati due anni da quando Chandler Riggs non è più presente nelle puntate della serie TV ispirata ai fumetti scritti da Robert Kirkman. L'attore è comunque rimasto molto legato ai colleghi di The Walking Dead, e ha voluto ricordarli con una foto che ha condiviso sul suo account Twitter.

Nell'immagine, che trovate in calce alla notizia e che l'attore ha commentato così: "Sono passati due anni, mi mancate ragazzi", possiamo vedere l'interprete del figlio di Rick Grimes in compagnia dei colleghi, Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira, Alanna Masterson e Christian Serratos. Insieme a loro sono presenti anche i genitori del ragazzo, William Riggs e Gina Ann.

Come ricordete Carl è stato morso da uno zombi nella puntata "Honor" dell'ottava stagione di The Walking Dead, scelta che ha colto di sorpresa tutti i fan e gli attori della serie TV. Ma dal trailer di The Walking Dead 10 possiamo vedere che nelle prossime puntate dovremo dire addio ad altri storici personaggi della serie, dopo la scomparsa di Rick Grimes, avvenuta durante le scorse puntate. Il protagonista dello show ritornerà in una trilogia di film che racconterà la sua storia, nel frattempo possiamo vedere questo toccante omaggio a Rick Grimes di The Walking Dead presente nei DVD e Blue-ray della nona stagione.