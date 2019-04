Chandler Riggs interessato a tornare nel ruolo di Carl Grimes in The Walking Dead

Ad oltre un anno dall'addio al personaggio di Carl Grimes, Chandler Riggs sarebbe interessato a tornare ad interpretarlo in The Walking Dead. Figlio di Rick (Andrew Lincoln) e Lori (Sarah Wayne Callies), è stato introdotto per la prima volta nei fumetti di Robert Kirkman. Riggs ha interpretato il personaggio dalla prima all'ottava stagione.

La decisione di far morire il personaggio di Carl è stata accolta ovviamente con molta disapprovazione da diversi fan e da parte degli appassionati dei fumetti; nelle storie originali infatti Carl non muore a quel punto della storia ma rimane in vita e diventa uno dei personaggi centrali dello show.

La serie compensava la perdita di Carl dividendo la trama del fumetto tra Judith e Henry.





Parlando a margine del Walker Stalker Con London, Chandler Riggs ha dichiarato di essere disponibile ad una nuova apparizione nel ruolo di Carl:"Fantastico, si, sarebbe molto divertente. Sarebbe davvero fantastico".

Nel frattempo Chandler Riggs ha proseguito la sua carriera d'attore ottenendo un ruolo nella serie AMC, Million Little Things.

Per The Walking Dead non si tratterebbe di una novità; recentemente anche Jon Bernthal, Scott Wilson e Sonequa Martin-Green sono tornati allo show per l'episodio del'addio di Rick Grimes.



Nonostante il record negativo di ascolti nell'ultima stagione, i progetti per lo show vanno avanti e in base alle sue dichiarazioni pare che Chandler Riggs sia più che disposto a comparire in un futuro flashback e mettere per l'ennesima volta la benda sull'occhio e tornare ad essere Carl Grimes.

Recentemente è stato annunciato un nuovo spin-off della serie, con protagoniste due ragazze adolescenti.