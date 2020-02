Chandler Riggs non ne può più di un video su The Walking Dead dedicato a Carl

Nel momento in cui un video viene pubblicato su internet, il passo per diventare virale a volte è breve. Questo è quello che è successo al personaggio di Carl Grimes in The Walking Dead, trovatosi al centro di un esilarante clip che ha portato l'attore Chandler Riggs a 'sfogarsi' su Twitter.

Mentre la decima stagione dello show di AMC continua tra eventi drammatici e clamorose decisioni che hanno diviso il pubblico, fuori dal set il tono è decisamente più divertente e meno ansiogeno, sopratutto con i personaggi che sono più presenti nella serie, come Carl Grimes, scomparso dopo l'ottava stagione.

Poco tempo fa sul web è apparso un video dalla durata di trenta secondi che racchiude in pochi istanti alcune delle volte in cui i personaggi di Shane (Jon Bernthal), Lori (Sarah Wayne Callies) e, naturalmente, Rick Grimes (Andrew Lincoln) hanno pronunciato il nome 'Carl', dando vita a un esilarante collage di urla.

Poche ore fa è arrivata la risposta di Chandler Riggs che, all'interno del proprio profilo Twitter, ha condiviso il video inserendo la descrizione 'Per favore fatelo smettere', scatenando anche la reazione dei fan che hanno commentato in modo ironico il post dell'attore - che potete visionare in fondo all'articolo.

La decima stagione della celebre serie horror tornerà il prossimo 1 marzo con l'episodio Stalker, che sarà trasmesso in Italia dal canale satellitare Fox. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x09.