Chandler Riggs di The Walking Dead continua a recitare con due colleghe

Chandler Riggs, l'attore che ha interpretato Carl Grimes in otto stagioni di The Walking Dead, recita ancora al fianco delle due giovani ex co-protagoniste della serie Madison Lintz e Katelyn Nacon. La prima interpretava Sophia, la figlia di Carol (Melissa McBride), fino alla stagione 2. La seconda era Enid dalla quinta alla nona stagione.

Chandler Riggs, che è ormai stufo di un video su Carl che spopola sul web, è stato recentemente ospite del FAN EXPO di Vancouver, in cui ha parlato anche del rapporto con le sue colleghe. "Sono entrambe negli stessi giorni del mio corso di recitazione" ha rivelato. "Quindi le vedo ogni settimana e lavoro con loro ogni settimana, ed è davvero divertente lavorare di nuovo con Katelyn e Madison in un ambiente completamente diverso e con personaggi completamente diversi. È grandioso. Mi tengo al passo con loro e le vedo regolarmente, ed è davvero bello."

L'attore è rimasto in buoni rapporti anche con altri co-protagonisti di The Walking Dead, che ritrova nel circuito delle convention, all'incirca ogni due settimane. "Li vedo solo qui ed è davvero fantastico incontrarli e ritrovarli, e vedere cosa stanno facendo". Così come è in buoni rapporti con Andrew Lincoln, suo padre nella serie e fonte di ispirazione sul lavoro. "Nel corso degli anni, ho davvero cercato di imparare da lui e vorrei averlo apprezzato di più nelle prime stagioni" ha rivelato Riggs. "Quel signore si presentava ogni giorno conoscendo ogni singola parola della scena che dovevamo girare. Sapeva, ovviamente, le sue battute, ma conosceva anche le battute di tutti gli altri parola per parola. [...] Si presentava così preparato ogni giorno e ha davvero ispirato tutti quelli che lo circondavano a spingere forte come lui."

La decima stagione di The Walking Dead è ricominciata domenica scorsa, con un episodio caratterizzato da una scena talmente forte che Angela Kang dubitava potesse essere trasmessa.