Chanel sempre più uguale ad Ilary, la piccola di casa Totti conquista il web

Francesco Totti dovrà rassegnarsi e mettere da parte la sua proverbiale gelosia. Il buon Pupone non solo deve fare i conti con una Ilary Blasi sempre più provocante ma, anche con la piccola Chanel che sembra crescere piuttosto bene e che è ormai divenuta iper popolare sui social.

La secondogenita della coppia più famosa del calcio italiano ha ormai compiuto 13 anni e, sembra essere ogni giorno che passa più identica alla sua strepitosa madre. La biondissima ragazzina ha da poco aperto un proprio profilo pubblico su Instagram che in pochissimo tempo ha conquistato migliaia di like e follower.

Molte sono le foto pubblicate in compagnia dei genitori e non mancano nemmeno i tormentoni del momento realizzati attraverso la piattaforma Tik Tok. La giovane Chanel si sbizzarrisce in simpatici balletti in cui molto spesso compaiono anche il frattello maggiore Cristian e la piccola Isabel. Molte sono le canzoni interpretate a modo suo anche con la collaborazione di amici e familiari.

Intanto proprio il primogenito di casa Totti sembra ormai essere diventato un vero e proprio ometto e con la sua minicar ha scarrozzato Ilary per le strade di Roma. L'ex letterina è apparsa molto orgogliosa del suo figlioletto che si è dimostrato molto responsabile alla guida della sua auto.