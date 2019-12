Su Change.org c'è una petizione per una emoji di Baby Yoda

Dal 12 novembre, col lancio di Disney+ e di Star Wars: The Mandalorian, non si parla che di lui. Baby Yoda è diventato protagonista di una serie di meme virali, il suo merchandising è attesissimo e qualcuno se l'è persino tatuato addosso. Sembra naturale, a questo punto, che un personaggio entrato nell'immaginario collettivo diventi anche una emoji.

Un fan di The Mandalorian, Travis Bramble, ha così utilizzato la piattaforma Change.org, che solitamente accoglie petizioni per ben più nobili cause, per esprimere la sua singolare richiesta.

"Penso che Baby Yoda dovrebbe essere un'emoji" ha scritto. "Ha rubato i nostri cuori e ora vorrei che rubasse spazio sulle nostre tastiere. La tua amica condivide una foto del bambino appena nato? Rispondi con una simpatica emoji di Baby Yoda per dimostrare che pensi che il piccolo sia tenero più di quanto sia esprimibile a parole. Sei malato e tua madre ti chiede con un messaggio se vuoi un po' di zuppa? Rispondi con un Baby Yoda per farle capire che la tua sete di zuppa è insaziabile. Unisciti a me in questo movimento e fai sentire la tua voce. VOGLIAMO L'EMOJI DI BABY YODA!"

Nei primi giorni dopo il lancio, quasi duecento persone hanno firmato la petizione. Il dato, secondo un rappresentante di Change.org, è destinato a salire piuttosto rapidamente.

Tutto questo dimostra il successo di Star Wars: The Mandalorian e del personaggio che più di tutti ha colpito i fan, grazie al quale Disney+ è la voce più cercata su Google nel 2019.