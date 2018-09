Channel Zero: online il primo trailer della nuova stagione!

È uscito il trailer della nuova stagione della serie antologica Channel Zero dal nome "The Dream Door", trasmessa sul canale americano SYFY dal 26 ottobre.

I sei episodi di The Dream Door si basano su una creepypasta di Charlotte Bywater chiamata "The Hidden Door" e verranno trasmessi uno dopo l'altro dal 26 al 31 ottobre. Le puntate racconteranno la storia dei nuovi sposi Jillian e Tom: entrambi nascondono qualcosa al compagno e i loro segreti verranno alla luce quando la serenità della casa verrà messa a repentaglio dalla scoperta di una misteriosa porta in soffitta.



Channel Zero: The Dream Door è una serie creata da Nick Antosca e diretta da Evan Katz. Gli attori di questa stagione saranno Brandon Scott (Grey's Anatomy), Maria Sten (Straight Outta Compton), Steven Robertson (Elementary), Troy James (The Strain), Steven Weber (Wings) e Barbara Crampton (You're Next).



Il co-creatore Antosca pensa che Channel Zero non debba essere una pedissequa riproposizione delle storie a cui si ispira:"Pensiamo a ogni puntata come l'incubo che hai la notte dopo aver letto la storia originale. Abbiamo una squadra di sceneggiatori che sanno raccontare l'horror alla perfezione. C'è Don Mancini che ha lavorato su Elementary, Harley Payton che ha collaborato o lavorato singolarmente ad alcuni episodi originali di Twin Peaks. Le menti in grado di scrivere una grande storia dell'orrore non mancano".