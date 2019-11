Channing Tatum sarà il protagonista di 'Soundtrack Of Silence'

La Paramount ha dato il via ai lavori di Soundtrack Of Silence, film che avrà per protagonista Channing Tatum. Per l'occasione, l'attore ritroverà lo sceneggiatore e i produttori di Dear John, pellicola in cui recitava al fianco di Amanda Seyfried.

La sceneggiatura di Jamie Linden si basa su una storia vera, scoperta dall'emittente pubblica KQED: uno studente di college scopre che presto diventerà sordo. Per questo motivo, si impegna a memorizzare le sue canzoni preferite, in modo da riuscire a preservare i suoi ricordi più importanti, incluso come si è innamorato con Nora, la sua ragazza e futura moglie.



Channing Tatum figura anche tra i produttori, insieme ai suoi soci della Free Association: Reid Carolin e Peter Keirnan. Saranno produttori anche Marty Bowen, Isaac Klausner e John Fischer, della Temple Hill. Manca invece il regista, la cui ricerca inizierà in questi giorni.



Per Tatum, Linden e la società di produzione Temple Hill si tratta di una reunion dato che, come abbiamo accennato poco sopra, hanno tutti lavorato a Dear John, film del 2010 diretto da Lasse Hallström e tratto dal romanzo di Nicholas Sparks Ricordati di guardare la luna. Il terzetto si è ritrovato anche l'anno successivo, con Ten Year, in cui Linden ha debuttato alla regia.

Uno degli ultimi film di Tatum, invece, è The LEGO Movie 2, in cui è tornato a doppiare Superman.