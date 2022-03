Chanshi, Henry Winkler star della nuova co-produzione USA/Israele

Un veterano del cinema e della tv americana, Henry Winkler, reciterà al fianco di Aleez Chanowitz in Chanshi, una serie comedy co-prodotta da USA e Israele per il network israeliano HOT. Chanowitz è anche creatrice e autrice della serie che vedrà anche la star di Happy Days, attualmente in produzione a Gerusalemme e dintorni.

Aleez Chanowitz interpreta Chanshi, una giovane religiosa della comunità ebraica di Brooklyn che decide, poco prima del suo matrimonio e nonostante le obiezioni della sua famiglia, di rompere il suo fidanzamento ed emigrare in Israele.



In Terra Santa, Chanshi intraprende un viaggio selvaggio e spericolato, ma il passaggio da una vita con regole rigide ad una che non le comprende non è come se l'aspettava. Nel frattempo le ansie del padre di Chanshi, Tatty, aumentano e lui le chiede di tornare a casa, sposarsi e salvare la reputazione della sua famiglia. Henry Winkler sarà il padre della protagonista; nel 2018 l'attore vinse un Emmy per Barry, serie tv di grande successo.



Il cast di Chanshi comprende anche Marnina Schon, Tomer Machloof, Lee Bader, Oshri Cohen e Daniel Moreshet. Le riprese sono in corso e ora si attendono novità sulla programmazione della serie.



A dicembre Henry Winkler promosse un'asta di beneficenza, mettendo in vendita i cimeli di Fonzie, il suo personaggio maggiormente ricordato in tutto il mondo e co-protagonista di Happy Days.