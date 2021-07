Chapelwaite: ecco la data d'uscita del nuovo adattamento di Stephen King con Adrien Brody

Dopo La Storia di Lisey, un nuovo adattamento di un'opera di Stephen King sta per approdare in tv. Stiamo parlando di Chapelwaite, la serie prodotta da EPIX e basata su Jerusalem's Lot, il racconto breve pubblicato per la prima volta nel 1978.

Questo show che ha per protagonista Adrien Brody nei panni di un uomo che, intorno al 1850, si trasferisce con i suoi tre figli nell'antica dimora di famiglia nel Maine, farà il suo debutto il prossimo 22 agosto. La serie scritta da Peter Filardi e Jason Filardi sarà composta da 10 episodi che indagheranno gli oscuri segreti di di Preacher's Corners. Il capitano Charles Boone dovrà affrontare tutti gli scheletri nell'armadio della sua famiglia per porre fine a tutta quell'oscurità che ha afflitto i Boone per anni.

Chaperlwaite potrà contare anche sulla partecipazione di Emily Hampshire interpreta Rebecca Morgan, una donna assai ambiziosa che ha intrapreso la carriera di scrittrice e ha abbandonato il suo paese natio. Vi fa ritorno solo solo quando giunge in città il Capitano, che l'aiuta a perdere il suo blocco dello scrittore. Rebecca riesce a farsi assumere come governante del vecchio maniero di Chapelwaite prorio per scrivere dei Boone.

Cosa vi aspettate da questo nuovo show tratto da un'opera di Stephen King? Ditecelo naturalmente nei commenti.