Chapelwaite: Emily Hampshire entra nel cast della nuova serie tratta da Stephen King

Secondo quanto riportato da Deadline, Emily Hampshire è entrata a far parte del cast della serie Chapelwaite, prodotta da Epix e tratta dal racconto di Stephen King Jerusalem's Lot; del cast fa parte anche Adrien Brody, che della serie sarà il protagonista principale.

Ambientata nel 1850 circa, la serie seguirà le vicende del Capitano Charles Boone (Brody), il quale si ritrasferisce con la famiglia, ovvero i suoi tre figli, nella piccola comunità di Preacher’s Corners, nel Maine, dove è nato e cresciuto, questo dopo che la moglie muore improvvisamente in mare. Tuttavia, Charles dovrà presto affrontare il segreto che da sempre pervade la storia della sua famiglia e combattere per sconfiggere l'oscurità che perseguita i Boone da generazioni.

Hampshire raggiunge così Brody nel cast (annunciato lo scorso dicembre) e interpreterà Rebecca Morgan, una giovane e intraprendente donna che lascia la comunità di Preacher’s Corners per poter frequentare il Mount Holyoke College e torna a casa con il compito di scrivere una storia per il nuovo e prestigioso Atlantic Magazine. Il blocco dello scrittore che la attanaglia scompare improvvisamente quando Boone arriverà in paese con i suoi figli e nonostante le proteste della madre Rebecca farà domanda come governante per la dimora Chapelwaite al servizio della famiglia Boone per poter scrivere su di loro. Facendo questo, Rebecca non solo consegnerà ai posteri un nuovo e grande romanzo gotico, ma farà luce su un mistero che ha perseguitato anche la sua famiglia per anni.

Alla produzione della serie troviamo Donald De Line (Ready Player One, Wayward Pines), Jason Filardi e Peter Filardi, con questi ultimi due anche in qualità di showrunner. La serie sarà prodotta da Epix, il cui presidente Michael Wright la definisce "intensa, assolutamente terrificante e un ritorno al genere classico dell'horror gotico."

Si tratta di un periodo particolarmente prolifico per gli adattamenti tratti da King; proprio questo mese ha debuttato anche in Italia The Outsider, dopo l'esordio a novembre su HBO, mentre prossimamente arriverà sulla CBS l'atteso adattamento de L'ombra dello scorpione - The Stand. Per maggiori approfondimenti vi lasciamo alla nostra anteprima di The Outsider.