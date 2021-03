Chapelwaite: ecco il primo poster dell'attesissima serie con con Adrien Brody

Stephen King mette a segno un altro colpo, e presto avremo modo modo di vedere Chaperlwaite, la serie basata sul romanzo del 1999 Il lotto di Gerusalemme. L'emittente Epix ha da poco diffuso il primo poster, in cui campeggio in alto il nome del protagonista maschile, ovvero il premio Oscar Adrien Brody.

Chapelwaite narra la storia del capitano Charles Boone, che si trasferisce con la sua famiglia nella cittadina di Preacher’s Corners, situata naturalmete nel Maine. L'uomo rimasto vedovo ha 3 figli da crescere e dovrà fare i conti con le tremende storie che si narrano sulla sua famiglia.

Emily Hampshire interpreterà la protagonista femminile di Chapelwaite, e cioè Rebecca Morgan, una donna molto ambiziosa che ha lasciato Preacher’s Corners per frequentare il Mount Holyoke College ma, per alcuni impegni lavorativi deve farvi ritorno. Qui si troverà appunto a fare i conti con il Capitano Boone.

La serie è scritta dallo sceneggiatore di Le notti di Salem Peter Filardi, insieme a suo fratello Jason Filardi che si è occupato di varie produzioni tra cui 17 Again e Bringing Down the House. I fratelli Filardi sono anche annoverati come showrunner e produttori esecutivi con Donald De Line.

Intanto sui social, Stephen King continua a consigliare serie tv sui social network.