Chapelwaite, ci sarà una seconda stagione per lo show ispirato a Stephen King?

La serie tratta dal racconto di Stephen King Chapelwaite è arrivata su TimVision lo scorso 26 Ottobre con le prime cinque puntate, e si è conclusa con le ultime il 2 Novembre. Adesso tutti si chiedono: ci sarà una seconda stagione dello show distribuito da Epix?

Ad oggi non ci sono ancora notizie di un rinnovo ufficiale. Secondo molti la serie tratta dal racconto di King Jerusalem’s Lot, proprio perché tratta da un prodotto limitato, potrebbe non avere un futuro. Tuttavia, come era successo in precedenza per la serie Under The Dome, non sarebbe la prima volta che uno show nato da un racconto breve possa superare i confini tracciati da King per diventare qualcosa di più grande.

Le possibilità di avere una seconda stagione sono piuttosto alte, in primis perché il finale della prima lascia spazio a nuove storie. In secondo luogo perché la serie è stata piuttosto apprezzata in patria, dove l'ultimo episodio è stato trasmesso ad Halloween. Tanto apprezzata che anche lo stesso Stephen King consiglia Chapelwaite.

Dunque adesso bisognerà aspettare solo un po' di tempo per avere una risposta. Le probabilità che Epix rinnovi lo show sono però piuttosto buone.

Chapelwaite è scritta da Jason e Peter Filardi, e tra i vari conta nel cast insieme ad Adrien Brody anche Emily Hampshire e Jennifer Ens.