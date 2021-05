Chapelwaite, ecco il primo teaser trailer della serie EPIX con Adrien Brody

EPIX ha finalmente diffuso il primo inquietante teaser trailer della serie tv basata sul romanzo di Stephen King del 1999 Il lotto di Gerusalemme. Intitolata Chapelwaite la nuova serie vede protagonisti Adrien Brody ed Emily Hampshire.

Non è stata ancora rivelata una data di uscita ufficiale per Chapelwaite, anche se la rete fa notare che possiamo aspettarci la premiere per quest’estate e con la diffusione di questo teaser, che potete vedere in calce alla notizia, l’entusiasmo e la curiosità dei fan non può far altro che aumentare.



Chapelwaite è ambientata nel 1850 e segue il capitano Charles Boone (Brody) che si trasferisce insieme alla sua famiglia con tre figli nella sua casa ancestrale nella piccola e apparentemente assopita città degli Angeli di Preacher, nel Maine dopo la morte della moglie in mare. Tuttavia, Charles dovrà presto confrontarsi con i segreti della sordida storia della sua famiglia e lottare per porre fine all’oscurità che ha tormentato i Boones per generazioni.

Emily Hampshire è entrata nel cast di Chapelwaite nel 2020, alcuni la conosceranno per il suo lavoro nella serie Schitt's Creek 's ed in precedenza l'attrice ha spiegato in dettaglio la sua eccitazione per il progetto:



"È basato sul racconto di Stephen King che era il prequel di Le notti di Salem (Salem's Lot). Sono così entusiasta, perché adoro indossare i corsetti. È ambientato nel 1850, e andare da Schitt's Creek 's a questa donna fuori dal suo tempo, istruita nel 1850 che indossa corsetti, è la cosa più eccitante di sempre", ha detto a ComicBook. "Lo adoro. Tranne il fatto che le riprese sono state posticipate, ovviamente. Stavo andando a girare la serie quando il mondo ha iniziato a finire, quando è avvenuta l'apocalisse. Non vedo l'ora che inizi."



Recentemente EPIX ha diffuso anche il primo poster di Chapelwaite, restate sintonizzati per nuovi dettagli su Chapelwaite prossimamente e fateci sapere nei commenti se siete curiosi di vedere questa serie!