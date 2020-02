Il character detail di She-Hulk rivela le origini del personaggio e un cammeo importante

Mentre iniziano ad arrivare le prime notizie riguardo la produzione di She-Hulk, i fan dei fumetti Marvel saranno entusiasti di poter leggere le prime informazioni riguardo la storia e le origini di Jennifer Walters.

A darne la notizia è il sito di insider "The Illuminerdi", le informazioni quindi non sono ufficiali, ma da considerare sempre come non confermate, la testata fa sapere come la produzione sia alla ricerca di una ragazza dai 26 ai 34 anni, tra le abilità richieste troviamo anche l'essere in possesso di una vena comica. Purtroppo non sappiamo ancora le possibili interpreti della cugina di Bruce Banner.

La storia della serie seguirà in modo abbastanza fedele i fumetti Marvel, Jennifer infatti è un'avvocatessa che acquisterà i poteri di Hulk dopo una trasfusione di sangue ricevuta da Bruce. Dal rapporto sembrerebbe che nelle puntate dello show sarà presente anche un cammeo di Mark Ruffalo. Infine la descrizione del personaggio ci fa sapere che She-Hulk entrerà a far parte degli Avengers, diventando così uno dei prossimi supereroi di punta del MCU.

Dopo la notizia riguardo il nome della sceneggiatrice di She-Hulk scopriamo così altri dettagli sull'atteso show, anche se ripetiamo che non sono ancora stati confermati dall'azienda statunitense, queste informazioni quindi sono da prendere con le dovute precauzioni.