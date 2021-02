Charisma Carpenter, solidarietà da altri colleghi per la star di Buffy L'Ammazzavampiri

Dopo il recente attacco di Charisma Carpenter a Joss Whedon, accusato di ripetuti abusi di potere sul set di Buffy L'Ammazzavampiri, l'attrice ha ricevuto le manifestazioni di sostegno e solidarietà da parte di molti colleghi, a cominciare naturalmente da Ray Fisher. Non è mancato l'appoggio di Sarah Michelle Gellar, protagonista dello show.

Gli ultimi in ordine di tempo a schierarsi dalla parte di Charisma Carpenter sono David Boreanaz, che ha recitato in Buffy L'Ammazzavampiri e nello spin-off Angel, e Amy Acker, che dopo quest'ultimo ha lavorato nuovamente con Whedon in Dollhouse e nel suo adattamento cinematografico di Molto rumore per nulla.

Come possiamo vedere anche nei tweet in calce alla notizia, David Boreanaz, intervenuto a commentare il primo post dell'attrice, ha scritto: "Sono qui per ascoltarti e per sostenerti. Orgoglioso della tua forza". La stessa Charisma Carpenter l'ha ringraziato aggiungendo: "So che ci sei per me, David. Apprezzo tutto ciò che hai fatto per dimostrare quel supporto anche in privato. Soprattutto da mercoledì."

Amy Acker, invece, ha twittato: "Sarò sempre orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto tutti sul set di Angel. Anche se personalmente ho avuto un'esperienza positiva e professionale, è straziante sentire che non è stato così per tutti. Non perdono alcuna azione che abbia fatto sentire qualcuno ferito o a disagio, e offro amore e sostegno a tutti coloro che stanno provando a raccontare la loro verità."

Joss Whedon, da parte sua, non ha ancora risposto alle accuse. Staremo a vedere come proseguirà la vicenda.