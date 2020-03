Charlie Barnett di Arrow sarà nel cast di Ordinary Joe, nuovo pilota NBC

L'attore Charlie Barnett, che ha interpretato il personaggio di John Diggle Jr nell'ottava stagione di Arrow (compreso l'episodio pilota dello spin-off Green Arrow and the Canaries), è stato scelto nel cast di Ordinary Joe, un nuovo pilota della NBC. Saranno con lui anche James Wolk e Natalie Martinez.

La serie Ordinary Joe sarà incentrata su tre storie parallele nella vita del protagonista, Joe Kimbrough (James Wolk), giunto a un momento di svolta, in cui dovrà fare una scelta. Le decisioni da prendere, secondo la descrizione della serie, riguarderanno "amore, lealtà o passione".

Classe 1988, Charlie Barnett ha recitato tra l'altro in Russian Doll, Valor, Chicago Fire e You. Al cinema è apparso in Men in Black 3 nel 2012.

Il suo personaggio in Arrow, John Diggle Jr, era in un flash forward il leader della banda Deathstroke. Grazie all'intervento di Oliver Queen (Stephen Amell), che ha riscritto la storia dell'universo in modo da evitare gli errori commessi tra il 2020 e il 2040, John è un giovane tranquillo e felice.

Non ci sono al momento notizie ufficiali su Green Arrow and the Canaries, lo spin-off con protagonista Katherine McNamara (Shadowhunters) nel ruolo di Mia Queen, figlia di Oliver Queen e Felicity Smoak. Forse è per questo che un attore richiesto come Barnett ha accettato il ruolo in Ordinary Joe, in attesa di novità.

Arrow, invece, si è concluso con un'ultima stagione che per Katherine McNamara è stata speciale.