Charlie Barnett su Gabe e la seconda stagione della serie You

Su Netflix sta per tornare la tanto discussa You, con la seconda stagione che ritrova il personaggio di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley. La serie thriller psicologica You è basata sull'omonimo romanzo che segue le vicende di un ragazzo che sviluppa un'ossessione nei confronti di una delle clienti della libreria nella quale lavora.

Lo show ha inizialmente debuttato su Lifetime ma ha riguadagnato notorietà dopo esser stata ribattezzata come marchio 'Netflix Original'. Tra poco più di un mese sarà disponibile la seconda stagione dello show, come annunciato da Netflix.

La star di Russian Doll, Charlie Barnett, è una delle tante new entry che popolano il cast in questo secondo ciclo di episodi.

"You è molto divertente, perché riesco ad interpretare qualcosa di estremamente diverso, qualcosa che lascerà sorprese molte persone. Lo spero. E mi sono divertito molto a farlo, per quanto la posta in gioco sia folle anche in questo show. C'è molta profondità, e voglio che la gente non lo dimentichi" ha dichiarato Barnett.



"Sembra che le persone si siano innamorate del personaggio di Penn e io ho pensato 'è un fottuto serial killer! Cosa c'è che non va in voi?'".

Charlie Barnett interpreterà Gabe, un agopuntore di successo e appassionato di psichedelica, che vive la sua vita a Los Angeles sempre al massimo. Un ruolo sicuramente molto importante nell'economia della nuova stagione.

"Penn e Victoria Pedretti guidano lo show, sono davvero entusiasta perché sono attori di grande potenza" ha confessato Barnett "Abbiamo fatto delle cose folli e aspetto solo che il pubblico veda la trama e dica 'è una follia!'".

Nel frattempo è disponibile il poster della seconda stagione mentre su Everyeye potete leggere la recensione della prima stagione.