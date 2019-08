Charlie Barnett parla del suo ruolo nell'ottava stagione di Arrow

I produttori della serie TV ispirata all'eroe DC Comics avevano recentemente dichiarato che l'ottava stagione approfondirà il rapporto tra due protagonisti di Arrow, in particolare tra Diggle e Oliver. Vediamo inoltre cosa ne pensa del suo ruolo Charlie Barnett, interprete di John Diggle Jr.

Parlando ai microfoni di Variety, l'attore dello show "Russian Doll", parla del suo impegno all'interno del mondo di Arrow: "Sarà presente solo in un paio di episodi della serie. E come ben sapete sarà la stagione conclusiva di Arrow. Quindi, so che non dovrei dirlo, mi metto sempre in mezzo a queste situazioni in cui sto per dire qualcosa e poi mi fermo, del tipo ehi meglio se mi sto zitto per un attimo".

Dopo queste frasi molto interessanti per i fan, ha continuato: "Penso che sono in serbo delle cose molto interessanti per Arrow, ma non so se sarò presente in tutti i mondi. Ci sono molti universi nella serie in questo momento".

Le parole dell'attore sembrano confermare quanto dichiarato dal produttore Marc Guggenheim, secondo cui gli appassionati dell'Arrowverse potranno rivedere i loro personaggi preferiti nelle altre serie spin-off quali Legends of Tomorrow e The Flash.

Non resta che aspettare il prossimo 15 ottobre per scoprire come si concluderanno le avventure di Oliver Queen, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere le dichiarazioni del produttore di Arrow riguardo un nuovo finale in serbo per lo show.