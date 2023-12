Charlie Cox compie 39 anni: sapevate del suo trauma infantile con i musical?

Charlie Cox ha dato prova di essere un attore più che versatile (oltre che un meraviglioso Daredevil), ma che a nessuno venga mai in mente di chiedergli di prender parte ad un musical: la star del Marvel Cinematic Universe ha già dato abbastanza, in tal senso, durante gli anni della sua infanzia... E non serbe di quelle esperienze un bel ricordo!

Cox, che oggi compie 30 anni e che ha ammesso di non aver creduto sin dall'inizio a un ritorno di Daredevil, ha infatti raccontato di esser stato coinvolto in più di una recita in stile musical durante i primi anni di scuola, ma il suo rapporto non proprio idilliaco con il canto non gli ha mai permesso di essere particolarmente entusiasta della cosa.

"Sono andato a scuola in Inghilterra tra gli 8 e i 13 anni, ed ogni spettacolo che facevamo era un musical. I genitori amano i musical, ma io non canto. Era una cosa che mi faceva impazzire. 'Facciamo Macbeth', 'Sì!', 'Il musical!'. E io finivo sempre nel coro, perché ovviamente per le parti principali devi saper cantare" sono state le parole dell'attore. Che dire: il povero Charlie ha comunque avuto modo di rifarsi con gli interessi nel corso degli anni!