Charlie Cox sul Daredevil di Ben Affleck: 'È un personaggio più adatto alla TV'

Si torna a parlare di Daredevil: questa volta però non ci riferiamo alla serie di successo prodotta da Netflix, ma al film del 2003 con Ben Affleck e Jennifer Garner, su cui ha voluto dire la sua Charlie Cox.

Parlando ai giornalisti di ComicBook.com, l'attore che ha interpretato il personaggio dei fumetti Marvel per le tre stagioni dello show ha rivelato di avere sempre evitato di guardare il film su Daredevil, per separare la sua performance da quella di Ben Affleck. Ha però voluto rimediare, dando il suo parere sulla pellicola diretta da Mark Steven Johnson: "Si, alla fine l'ho visto e devo dire che mi è piaciuto. La cosa che ho capito subito mentre mi stavo preparando per la parte è che il tono del personaggio, l'ambientazione, cambiano molto a partire dal 1964, a seconda dello scrittore o del disegnatore, non credo ci sia un Daredevil definitivo. Ci sono molte saghe fantastiche, è molto soggettivo, qualcuno preferisce quella di Frank Miller, io la amo, ma mi piace anche quella di Bandis e Maleev, mentre altre non mi hanno mai convinto tanto. Anche il film ha un certo stile, molto diverso da quello che abbiamo cercato di fare noi, ma mi è piaciuto molto, non lo nascondo".

Conclude l'intervista affermando di essere rimasto molto colpito dall'interpretazione di Ben Affleck, nonostante questo considera che il format migliore per il personaggio è quello di serie TV. Il successo dello show è stato tale, che i fan hanno ripreso la campagna social per salvare Daredevil.