Daredevil: Born Again ha inizio e fine riprese! Ma Charlie Cox: 'Non sarà così cruenta'

Dopo She-Hulk, Charlie Cox tornerà a vestire i panni del Diavolo di Hell's Kitchen in Daredevil: Born Again, la serie dedicata al personaggio che arriverà su Disney Plus nel 2024.

"Mi hanno detto: 'Gireremo nel 2023'", ha raccontato l'attore, che ha parlato dello show in una recente intervista con NME. “Ho risposto: ‘Fantastico, quando?’ E loro: ‘Per tutto il 2023’. Comincerò a girare a febbraio e finirò a dicembre".

"Sono curioso di scoprire perché hanno scelto di fare 18 episodi", ha continuato Cox. “Immagino che ci saranno degli elementi simili alle serie procedurali. Non necessariamente il caso della settimana, ma qualcosa con la quale andremo davvero in profondità nella vita di avvocato di Matt Murdock. Se sarà fatto bene e lui si sporcherà davvero le mani con quel mondo... penso che sarà piuttosto interessante".

Parlando poi delle differenze con l'amata serie Netflix, apprezzata per la sua maturità e crudeltà, l'attore ha dichiarato: "La mia opinione è che questo personaggio funziona meglio quando è orientato verso un pubblico leggermente più maturo. Il mio istinto mi dice che la serie di Disney+ sarà oscura ma probabilmente non così cruenta. Alle persone direi che è una cosa che abbiamo già fatto. Prendiamo le cose che hanno funzionato davvero, ma possiamo ampliarle? Possiamo parlare ad un pubblico leggermente più giovane senza però perdere le cose che funzionano?"

