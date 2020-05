Charlie Cox di Daredevil ha iniziato Game of Thrones e immagina chi siederà sul Trono

Un attore, lo sappiamo, è molto impegnato nel corso della sua vita e spesso capita che si perda per strada alcuni dei fenomeni cinematografici o televisivi per cui tutti vanno matti. Charlie Cox ad esempio non aveva mai visto Game of Thrones, lacuna che in questa fase di lockdown sta cercando di colmare.

Cox, star dell'amata serie su Daredevil poi cancellata da Netflix per la fine dell'accordo con Marvel Television, aveva rivelato proprio a Comic Book che non aveva mai visto Game of Thrones, una delle serie più chiacchierate degli ultimi dieci anni almeno e che ha tenuto incollati milioni di telespettatori fino all'amato/odiato finale di serie. Cox, però, sta lentamente colmando la sua lacuna e in questo periodo di quarantena sta guardando in binge-watching tutti gli episodi. "Vivo insieme ad alcuni amici, fuori città, nel Connecticut, e nessuno di noi aveva mai visto Game of Thrones. Di niente. Quindi stiamo metodicamente recuperando. Stanotte vedremo il finale della seconda stagione".

Cox ha subito definito la serie come "uno dei più grandi show mai fatti. Siamo proprio all'inizio ma è tutto grandioso. Me la sto davvero gustando. Non so perché mi ci sia voluto così tanto per arrivarci. Ma sono molto contento di averla iniziata. E' una delle serie più grandi mai realizzate, che non avevo mai visto, e adesso la guardo in questo periodo di isolamento".

Nonostante sia ancora agli inizi, l'attore ha detto la sua su chi secondo lui immagina salirà sul Trono alla fine della serie: "Al momento credo di sperare ci arrivi Khaleesi. Non so per quanto ancora riuscirò a sopportare Joffrey. Incredibile recitazione, la sua. Ma è insopportabile, no?".

Charlie Cox, al momento alla ricerca di nuovi progetti, ha recentemente parlato di un suo ingresso nei Marvel Studios, magari in Spider-Man 3...