Charlie Cox diventa Loki e Tom Hiddleston Daredevil in questo folle video

Dopo questa intervista al produttore di Loki, che ha discusso delle possibilità di altre stagioni dello show con Tom Hiddleston, vi segnaliamo questo divertente video girato dall'attore della Marvel insieme a Charlie Cox.

In calce alla notizia trovate il filmato condiviso su Reddit dall'utente burgundywitch7, in cui è possibile vedere l'interprete di Loki indossare il costume di Daredevil, mentre Charlie Cox ha assunto l'identità del fratello di Thor. Come si poteva immaginare, i fan hanno accolto con entusiasmo questo scherzo dei due, che è stato organizzato dopo lo spettacolo di Broadway intitolato "Betrayal". Nell'opera scritta da Harold Pinter infatti sono presenti i due attori, che non hanno mai nascosto la loro amicizia e il desiderio di far incontrare i loro due personaggi in un film del Marvel Cinematic Universe. In molti poi hanno notato il tentativo di Tom Hiddleston di copiare l'accento newyorkese del supereroe di Hell's Kitchen, anche se il risultato lascia molto a desiderare.

Come sapete la serie incentrata su Loki e in cui saranno presenti anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku sarà disponibile nel catalogo di Disney+ a partire dal prossimo 11 giugno, nell'attesa vi lasciamo con questa intervista a Tom Hiddleston di Loki, in cui rivela la sua reazione dopo aver scoperto il destino del suo personaggio in Infinity War.