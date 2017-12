Charlie Cox parla della possibilità di un'apparizione di un Avenger in Daredevil

Dati i recenti report sui potenziali casting, è chiaro che sapremo qualcosa in più riguardo la terza stagione di Daredevil nei prossimi mesi. Infatti lo show dovrebbe debuttare suentro la fine del 2018.

Ma uno dei temi più scottanti tra i fan del Marvel Cinematic Universe è se un personaggio che appare in tv apparirà mai al cinema - e viceversa. La showrunner di Jessica Jones, Melissa Rosenberg, ha già deluso i fan qualche giorno fa quando ha dichiarato, senza problemi, che le possibilità di vedere i Defenders in Avengers: Infinity War sono pari allo zero. "Per ora non è prevista [una loro apparizione]" ha spiegato la Rosenberg "Ovviamente lavoriamo anche noi per la Marvel, e se facciamo qualcosa che va contro la loro continuity, ci direbbero di 'no' e ci farebbero tornare sulla retta via, dunque per ora siamo sulla strada giusta. Ma siamo confinati nel nostro piccolo mondo, per capirci".

Ma adesso, durante l'ACE Comic-Con, l'attore che dà il volto a Matt Murdock/Daredevil, Charlie Cox, è rimasto più sul vago quando gli è stato chiesto se vedremo mai un Avenger (o un personaggio Marvel cinematografico) apparire nella sua serie tv: "Ho paura che non posso rispondervi. E' un segreto". Quando gli chiedono se sia possibile l'apparizione di Iron Man (visti i grossi compensi richiesti da Robert Downey Jr.), Cox scherza: "Credo sia troppo economico per averlo nel nostro show. Ma penso che potremmo trovare una soluzione. La sua tariffa giornaliera è troppo bassa per noi".