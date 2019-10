Charlie Cox rende omaggio a Stan Lee vestendosi da Matt Murdock

Come era prevedibile, al compianto Stan Lee sono stati dedicati ben due omaggi nel corso del Comic Con di New York. Durante uno di questi, l'attore Charlie Cox, protagonista di Daredevil, ha onorato la memoria del creatore della Marvel presentandosi sul palco vestito da Matt Murdock.

Una foto dell'attore durante il tributo a Stan Lee al Comic Con si può vedere in calce all'articolo. Charlie Cox ha interpretato Matt Murdock in tutte e tre le stagioni della serie Daredevil. La serie è stata cancellata da Netflix poco dopo l'uscita su della stagione 3, e a nulla sono valse (almeno finora) le proteste e le mobilitazioni del pubblico. Charlie Cox ha voluto in ogni caso ringraziare i fan della campagna #SaveDaredevil, che ha avuto il sostegno anche del collega Vincent D'Onofrio e di una star del Marvel Cinematic Universe come Tom Hiddleston.

Nella terza stagione di Daredevil, ancora disponibile su Netflix, Matt Murdock è un uomo distrutto, e mette in discussione il suo futuro di avvocato e quello di giustiziere nei panni di Daredevil. Ma quando il suo arcinemico Wilson Firsk (D'Onofrio) esce di prigione, Matt dovrà scegliere tra continuare a nascondersi o abbracciare il suo destino da eroe.

Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, fanno parte del cast di Daredevil, tra gli altri, anche Elden Henson, Joanne Whalley, Jay Ali, Wilson Bethel e Stephen Rider.