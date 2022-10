Charlie Cox ringrazia la campagna 'Save Daredevil' per il suo ritorno alla Marvel

Dopo il suo entusiasmante ritorno ai Marvel Studios, nel cameo in Spider-Man: No Way Home al cinema e nelle brevi apparizioni in She-Hulk sul piccolo schermo, Charlie Cox ha ringraziato davvero tutti per il sostegno ricevuto nel corso degli anni, specialmente la campagna #SaveDaredevil iniziata all'indomani della cancellazione della serie Netflix.

"Ci sono così tante cose che voglio dire [ai fan]", ha detto Cox in una recente intervista a Marvel.com. "Qualunque cosa accada alla mia carriera da questo momento in poi, la maggior parte di essa la devo alla campagna 'Save Daredevil'. Anche quando avevo perso la speranza anni fa, loro non l'hanno fatto e hanno continuato a fare campagna e a sostenermi. E nel corso degli anni ho incontrato molti di loro, e sono un pubblico così entusiasta e appassionato".

Creata subito dopo la cancellazione della serie Netflix su Daredevil nel 2018, la campagna Save Daredevil è schizzata immediatamente nei topic trend sui social media ad ogni occasione e per gli eventi organizzati.

"Daredevil è un personaggio così straordinario. È stato il grande onore della mia carriera ricevere quella parte e poterla interpretare. Mi sono divertito moltissimo. Ha cambiato la mia vita in modo irrevocabile", ha aggiunto l'attore. "E quando la serie si è conclusa, nonostante la delusione per la fine del viaggio, ho sentito che avevamo fatto un buon lavoro, che ci eravamo divertiti moltissimo e che potevamo solo essere grati per quello che avevamo avuto".

Adesso Cox avrà una serie tutta sua con Daredevil: Born Again, le cui riprese partiranno nei primi mesi del 2023.

"Essere invitati a tornare e ricominciare, quasi, sembra un po' un sogno. È troppo bello per essere vero. Sono così eccitato per il futuro", ha concluso Cox. "Non vedo l'ora di andare sul set dal primo giorno del nuovo show. Sto già iniziando ad allenarmi. Come sapete, sto già iniziando a fare dei piani in termini di vita, di allenamento, di conversazioni con gli sceneggiatori e tutto il resto. Quindi inizia a sembrare tutto molto reale".

E non un allenamento qualunque, Cox si sta allenando con un lottatore della MMA. In precedenza, l'attore ha rivelato che la nuova serie Netflix potrebbe raccontare di nuovo alcune storie già viste su Netflix.