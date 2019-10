Charlie Cox ringrazia i fan della campagna #SaveDaredevil: 'Sono orgoglioso di voi'

Oltre che per la Snyder Cut di Justice League, il New York Comic Con è stato un evento importante per i sostenitori del movimento #SaveDaredevil la serie Marvel cancellata da Netflix lo scorso anno dopo tre stagioni.

Con il MCU che si è spostato definitivamente su Disney+, dove le serie saranno sviluppate dagli stessi Marvel Studios con budget paragonabili a quelli dei film, i Defenders sembrano definitivamente accantonati. Alcuni fan però non demordono, e continuano a sperare che Daredevil venga ripreso e introdotto in qualche modo nelle prossime Fasi del MCU.

Tra gli ospiti del Comic Con era presente anche l'interprete di Matt Murdock in persona, Charlie Cox, che ha incontrato i fan di #SaveDaredevil insieme al produttore Joe Quesada e all'attore Royce Johnson (The Punisher).

"Ragazzi, ho appena avuto un incontro improvvisato con i follower della campagna #SaveDaredevil" ha detto Cox nel video che potete vedere in calce alla notizia. "Grazie per tutto quello che avete fatto. E' davvero forte e sono orgoglioso di voi. Grazie."

Da quando Daredevil è stata cancellata sono molti gli attori che hanno deciso di supportare la causa: dal sempre attivo Vincent D'Onofrio - interprete di Wilson Fisk nella serie - a recente videomessaggio di Tom Hiddelstone sempre da New York. E a voi piacerebbe rivedere il giustiziere cieco nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti.