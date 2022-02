Charlie Cox, la star di Daredevil ammette: 'Kevin Fiege è un brutto bugiardo'

Charlie Cox è entusiasta del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe ma in una recente intervista ha sottolineato quanto Kevin Feige sia un ottimo dissimulatore, raccontando la simpatica storia del loro primo incontro, avvenuto senza alcun riferimento a Daredevil.

L'interprete di Matt Murdock e il presidente dei Marvel Studios si sono incontrati per la prima volta nel 2019. L'attore all'epoca recitava a Brodway al fianco di Tom Hiddleston e Feige aveva deciso di andare a vedere il loro spettacolo.

"Ho recitato nel 2019 con Tom Hiddleston e Kevin Feige è venuto a vedere il nostro spettacolo", ha detto Cox a HeyUGuys. "E, sai, sono andato a stringergli la mano e l'ho salutato e lui mi ha fatto i complimenti sottolineando quanto gli fosse piaciuto lo spettacolo. Non ho mai menzionato Daredevil o qualsiasi altra cosa che abbia a che fare con la Marvel. Quindi devo dire che Kevin Feige è davvero un brutto bugiardo".

L'attore ha poi aggiunto di essere felice poter parlare finalmente del suo cameo in Spider-Man No Way Home e del suo ritorno alla Casa delle Idee.

"È un sollievo poterne parlare. Sai, ricevere quella telefonata è stato un momento che ha cambiato la mia vita, davvero... Il mio coinvolgimento con quel personaggio e il suo possibile debutto nel MCU era morto e sepolto, non avevo sentito nessuno per un paio d'anni e quindi sono andato avanti. È stato incredibilmente inaspettato e di punto in bianco", ha continuato. "Ho ricevuto quella chiamata nell'estate del 2020... e abbiamo girato Spider-Man nel marzo del 2021, quindi ho dovuto tenerlo segreto per quasi un anno... Quindi sì, è stato intenso".

Ora Charlie Cox aspetta con impazienza nuovi crossover Marvel e speriamo di vederlo presto o tardi in una produzione stand-alone totalmente dedicata al suo amatissimo Daredevil. Ne vedremo sicuramente delle belle!