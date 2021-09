Charlie Cox, la star di Daredevil rivuole anche il Punitore di Jon Bernthal nel MCU

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno del Daredevil di Charlie Cox in Spiderman No Way Home, l'interprete di Matt Murdock ha espresso la sua volontà di rivedere anche Jon Bernthal nel Marvel Cinematic Universe.

"È straordinario, vero? Guarda, quando viene scelto qualcuno come Jon, è eccitante e snervante allo stesso tempo e sai dovrai dare il meglio di te per competere", ha detto Cox di Bernthal nel corso di un'intervista con Forbes. "Ma non è solo questo. É anche spettacolare con gli altri attori. Si inserisce nelle cose come solo lui sa fare e rende tutto più semplice per gli atri attori, perchè tira fuori tutto te stesso; ti costringe ad essere spontaneo e libero e non autocosciente in un certo senso".

Ormai l'interprete di Daredevil sa bene che deve soppesare le sue parole in un contesto tanto ammpio e complesso come quello del MCU, quindi ha aggiuno: "Sì, voglio dire... di nuovo, non so cosa sia la politica, non so cosa succede dietro le quinte. Non conosco nessuna di queste cose... Non so quali siano le regole, l'accordo che Netflix ha fatto... Qualunque cosa io dica può essere presa fuori contesto e potrebbe essere un titolo che i giornali potrebbero usare per insinuare qualcosa, quindi provo a stare più attento che posso alle parole da usare".

L'anno successivo alla cancellazione di Daredevil, anche The Punisher è stata fatta fuori da Netflix ma in ogni caso Cherlie Cox è certo che non potrebbe esserci un Frank Castle migliore di Jon Bernthal: "Ma l'unica cosa che dirò è che non so chi potrebbe fare una versione migliore del Punitore di Jon Bernthal. E quel personaggio è adorato, la gente va matta per Frank Castle. Quindi, se lo faranno di nuovo, spero che lo facciano con lui perché non penso che andrà meglio di così".

