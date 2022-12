Charlie Cox torna su Netflix con la nuova mini-serie thriller Treason: il primo trailer!

Dopo averlo rincontrato su Disney Plus nella nuova serie She-Hulk: Attorney at Law e in attesa della prossima serie tv Daredevil Born Again, l'amatissimo Charlie Cox si farà rivedere su Netflix nella nuova serie thriller Treason, per la quale è stato pubblicato in queste ore il primo trailer.

Addestrato e formato dall'MI6, Adam Lawrence sembra avere la strada segnata: ma un bel giorno il passato bussa alla sua porta sotto le spoglie di Kara, una spia russa con la quale ha trascorsi complicati, obbligandolo a rimettere in discussione tutto e tutti. Tra Kara, Adam e la moglie Maddy si crea un triangolo: i tre cercano di rivelare i segreti l'uno dell'altra, mentre gestiscono relazioni politiche e diplomatiche, e cercano di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari.

La serie segnerà il ritorno di Charlie Cox su Netflix dopo il trasloco delle amatissime tre stagioni di Marvel's Daredevil e le altre serie televisive del 'Defender Universe' come The Punisher e The Defenders sulla piattaforma Disney Plus. Nel cast troviamo anche Olga Kuryleno (Thunderbolts, Black Widow) e Oona Chaplin (Game of Thrones). Con loro Ciarán Hinds (Zack Snyder’s Justice League, Miami Vice), Tracy Ifeachor (Treadstone, Doctor Who), Avital Lvova (Trackers), Alexandra Guelff (EastEnders), Brian Law (Spider-Man: Far From Home, Mission: Impossible – Dead Reckoning) e Adam James (Deep State, I May Destroy You).

La data d'uscita di Treason è fissata al 26 dicembre prossimo: cosa ve ne pare da questo primo trailer? Ditecelo nei commenti.

Per altre novità, ecco quando inizieranno le riprese di Daredevil Born Again.