Charlie Heaton sarà protagonista della serie televisiva The Elephant Man

Charlie Heaton, protagonista di Stranger Things, impersonerà il celebre Joseph Merrick nella nuova mini-serie televisiva The Elephant Man, prodotta dal network britannico BBC.

Il dramma biografico sarà diviso da due puntate di novanta minuti ciascuna che ripercorreranno la straordinaria di Merrick, dalle sue origini nella classe operaia nel Leicestershire fino al soggiorno nel London Hospital e la sua amicizia col dottor Frederick Treves, senza dimenticare le case di lavoro, i music hall e gli spettacoli da circo che hanno punteggiato la cultura del XIX secolo.

Commissionata da Piers Wenger della BBC Drama e Charlotte Moore, diretttrice della BBC Content, la serie sarà scritta da Neil McKay (Moorside) e diretta da Richard Laxton (Mum). I produttori esecutivi sono Elaine Pyke e Charlie Pattinson per la New Pictures e Tommy Bulfin per la BBC. Gli episodi saranno girati in Galles, con la messa in onda prevista per il 2019.

L'iconica di Merrick è stata oggetto di innumerevoli studi medici, di adattamenti e di spettacoli teatrali. Nato nella città britannica di Leicester nel 1862, all'età di cinque anni ha iniziato a sviluppare deformità fisiche su viso, braccia e piedi. Quando aveva 11 anni, sua madre morì di broncopolmonite, e quando suo padre si risposò i loro rapporti peggiorarono, e a 17 anni Merrick divenne un residente della casa lavoro. Scappato dal laboratorio diversi anni dopo, Merrick divenne l'attrazione di una mostra itinerante sulle stranezze umane a Londra, dove veniva esposto come "L'Uomo Elefante". Incontrò Treves nel 1884, dopo che il dottore aveva visto Merrick esposto in un negozio di fronte al London Hospital. Treves portò Merrick all'ospedale dove visse fino alla sua morte nel 1890, all'età di 27 anni.

Tra i molti attori ad interpretare Merrick in adattamenti cinematografici, televisivi e teatrali ricordiamo David Schofield, David Bowie, Mark Hamill e Bradley Cooper, senza dimenticare ovviamente la prova di John Hurt nel film diretto da David Lynch nel 1980, che ottenne ben otto nomination all'Oscar.

Heaton, che interpreta Jonathan Byers nella serie Netflix Stranger Things, di recente è entrato nel franchise di X-Men con New Mutants, che arriverà nel 2019. L'attore ha dichiarato: "Sono estremamente eccitato e onorato di avere l'opportunità di interpretare Joseph Merrick nell'adattamento della BBC. Credo che si tratti di un ruolo incredibilmente speciale e soprattutto una sfida per qualsiasi attore."

Pyke, produttore esecutivo di New Pictures, ha aggiunto: "La determinazione di Joseph nel guadagnarsi da vivere, trovare un senso di libertà e esprimersi è fonte di ispirazione per tutti. La bellissima sceneggiatura di Neil McKay cattura questa straordinaria storia e siamo entusiasti che Charlie Heaton interpreterà Joseph."