Charlie Hunnam sarà il protagonista della serie Apple su Shantaram

Arriva come un fulmine a ciel sereno l'annuncio di una serie prodotta da Apple tratta da Shantaram, celebre romanzo di Gregory Lee Roberts edito nel 2003. Non solo: già noto è anche il volto del protagonista, che renderà sicuramente felici i tanti fan di Sons of Anarchy.

Sarà infatti Charlie Hunnam, star indiscussa della serie FX nel ruolo di Jackson Jax Teller, a mettersi nei panni di Lin, personaggio 'controfigura' dello stesso Gregory Lee Roberts che nel libro racconta in prima persona la sua difficile storia.

Nella serie vedremo quindi Lin evadere da una prigione Australiana e, esattamente come Roberts, cercare di rifarsi una vita completamente nuova a Bombay, con tutte le difficoltà di sorta. Lo show che verrà trasmesso su Apple TV+ non è comunque il primo tentativo di adattamento dell'opera dello scrittore australiano: nel 2008 sarebbero infatti dovute partire le riprese del film con protagonista Johnny Depp e prodotto dall'attore stesso in collaborazione con Warner Bros., progetto rimandato poi a data da destinarsi.

I primi due episodi di Shantaram saranno diretti da Justin Kurtzel (Assassin's Creed), mentre la sceneggiatura verrà fuori dalla penna di Eric Warren Singer (American Hustle); alla produzione figurano i nomi di Dave Erickson, Nicole Clemens, Steve Golin, Andrea Barron e Richard Sharkey. Le riprese dovrebbero avere inizio il prossimo ottobre.