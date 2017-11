Charlie Rose licenziato da CBS News dopo le accuse di molestie

Solo poche ore dalle accuse di molestie sessuali ricevute,è stato licenziato in tronco dalla conduzione di, che dirigeva dal 2012.

Il capo della CBS, David Rhodes, ha così comunicato la decisione del network americano: “Poco fa abbiamo posto fine all’impiego di Charlie Rose presso CBS News con effetto immediato”, con il presidente della sezione news che ha aggiunto: “Questa mossa segue le rivelazioni di ieri che mostrano un comportamento inappropriato ed estremamente sconcertante, che si dice riguardi il tempo in cui era legato alla PBS”.

Finiscono così i cinque anni di conduzione di Rose di CBS This Morning; il conduttore, in precedenza, aveva ottenuto il successo televisivo con la conduzione di una fascia che portava il suo nome, seguita da 60 Minutes (e 60 Minutes II), Person to Person e CBS News Nightwatch. La sua notorietà l’aveva spinto a ottenere svariati cameo in produzioni seriali e cinematografiche come I Tenenbaum, Breaking Bad, Le idi di marzo, Batman v Superman e House of Cards.