Charlie's Angels:scopriamo le previsioni di incasso nel weekend di apertura

Le Charlie's Angels stanno per tornare in azione nel reboot, che giunge a 16 anni di distanza dall'ultimo film del franchise (Charlie's Angels - Più che mai), e la promozione della pellicola sta entrando nel vivo, come testimoniato dal nuovo trailer televisivo. Ma quali sono le previsioni di incasso per il weekend di debutto negli Usa?

Charlie's Angels arriverà nei cinema statunitensi il 15 novembre e Cinemablend ha fornito una stima dei guadagni che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di dollari. Ovviamente, le cose possono cambiare in questi ultimi mesi, in cui il film può ricevere una spinta ulteriore con iniziative come la presenza al Jimmy Kimmel Live, con tanto di presentazione di una nuova clip.

In ogni caso, stando a questi primi calcoli, il reboot dovrebbe incassare meno dei suoi predecessori. Il film omonimo del 2000 aprì con 40 milioni di incassi, mentre il seguito del 2003 con 36.7 milioni.



Charlie's Angels è scritto e diretto da Elizabeth Banks, che reciterà anche nella parte di uno dei Bosley e affiancherà il nuovo team di angeli composto da Kristen Stewart (Sabina Wilson), Ella Balinska (Jane Kano) e Naomi Scott (a.k.a. Elena Houghlin).



Il lungometraggio debutterà in Italia il 21 novembre e sarà distribuito dalla Warner Bros.