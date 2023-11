Charlie Sheen e Chuck Lorre di nuovo insieme dopo la faida nel trailer di Bookie

Tutto pronto per il grande ritorno di Charlie Sheen in televisione. Max ha infatti diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Bookie, nuova sit-com che riunirà Sheen con il produttore Chuck Lorre, con cui i rapporti si erano incrinati durante la produzione di Due uomini e mezzo. A quel tempo, Sheen era l'attore televisivo più pagato.

12 anni dopo la controversa uscita di scena di Sheen da Due uomini e mezzo, l'attore sarà nel cast della prossima serie comica di Lorre su Max, Bookie. La nuova serie inizierà a essere trasmessa in streaming su Max il 30 novembre e nel primo trailer compaiono anche le star Sebastian Maniscalco e Omar J. Dorsey.

Bookie segue Maniscalco (The Super Mario Bros. Movie) nei panni di un allibratore di Los Angeles la cui attività è minacciata dalla potenziale legalizzazione delle scommesse sportive in California. Insieme al suo migliore amico, l'ex star della NFL Ray (Dorsey, Halloween Ends), insieme alla sorella Lorraine (Vanessa Ferlito, 24) e allo spacciatore riformato Hector (Jorge Garcia, Lost), Danny deve "fare i conti con i suoi clienti sempre più instabili mentre cerca di saldare i loro debiti - il tutto mentre fa un sacco di scommesse rischiose per conto suo". Pieno di disavventure comprensibili, Bookie racconta il viaggio di un uomo per adattarsi a un mondo in continua evoluzione, mentre tenta di affascinare e truffare la sua strada verso la vetta", secondo il logline di Max.

Interpretando se stesso, Sheen sarà una guest star ricorrente in Bookie. Sebbene l'attore abbia avuto una faida pubblica con Lorre negli anni passati, entrambi erano pronti a voltare pagina e a fare ammenda a questo punto della loro vita.

Lorre ha recentemente raccontato a Variety che l'idea di coinvolgere Sheen è venuta spontanea quando si è trattato di lavorare a un nuovo show che prevedeva il gioco d'azzardo sportivo, dato che si trattava di un argomento di cui parlava spesso con l'ex star di Due uomini e mezzo quando erano intimi. Nonostante il loro litigio, Lorre è riuscito a tornare subito in sintonia con Sheen dopo che è stato contattato per il suo possibile ruolo in Bookie.

"Ero nervoso, ma appena abbiamo iniziato a parlare mi sono ricordato che una volta eravamo amici", ha spiegato Lorre. "E quell'amicizia sembrava improvvisamente essere di nuovo lì. Non voglio essere troppo sdolcinato, ma è stato come guarire. Ed era anche pronto a prendersi in giro. Quando è arrivato alla lettura di quell'episodio, mi sono avvicinato e ci siamo abbracciati. È stato semplicemente fantastico".