Charlize Theron al lavoro per una nuova serie horror: arriva The Final Girl Support Group

Stando a quanto riporta Deadline, Charlize Theron sta sviluppando, con la sua società di produzione Denver & Delilah Films, una nuova serie horror per HBO Max, The Final Girl Support Group. Lo show è basato sul romanzo di Grady Hendrix, e l'episodio pilota sarà diretto da Andy Muschietti.

Nei mesi scorsi abbiamo visto Charlize Theron con una sorprendente chioma rossa sul set del suo prossimo film Netflix, The School for Good and Evil, a sua volta tratto da una serie di libri. The Final Girl Support Group racconta invece le vicende di un gruppo di sostegno, con sede a Los Angeles, per sei "ultime ragazze", le uniche sopravvissute a una serie di traumatici omicidi di massa che hanno ispirato film horror di successo e dato loro un po' di effimera celebrità. Quando una delle ragazze salta un incontro, viene rivelato che qualcuno ha scoperto del gruppo ed è determinato a distruggere le vite delle protagoniste ancora una volta.

Charlize Theron ha recentemente spiegato perché non ha mai partecipato a un film Marvel, e ha parlato anche del sequel di The Old Guard, raccontando che il film si sta lentamente avvicinando alla fase di produzione. Per quanto riguarda The Final Girl Support Group, non si hanno ancora notizie sulla possibile data di uscita, mentre tra i prossimi progetti di HBO Max c'è la seconda stagione di The Flight Attendant, ancora con Kaley Cuoco protagonista.