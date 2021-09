Charmed 4, scelta la nuova protagonista del reboot The CW

Nuovo ingresso nel cast della quarta stagione di Charmed, il reboot targato The CW della popolare serie tv anni '90: dopo l'abbandono di Madeleine Mantock, è stata trovata l'attrice che interpreterà il terzo membro del trio di Streghe. Scopriamo chi è.

"Il Potere del Trio coincide col mio" e... Con quello di Lucy Barrett.

Un po' come accadde con la serie originale, quando l'interprete di Prue Halliwell in Streghe Shannen Doherty lasciò lo show e arrivò Rose McGowan a "sostituirla" come terza sorella Halliwell, l'attrice di Bloom e Co-Ed Lucy Barrett prenderà il posto di Macy Vaughn nella nuova stagione del reboot che tornerà sugli schermi americani nel 2022.

"Il suo nome, la sua backstory, i suoi poteri e la sua connessione con Mel (Melonie Diaz) e Maggie (Sarah Jeffrey) rimarranno segrete perché... Beh, semplicemente è più divertente così" hanno affermato i nuovi showrunner di Charmed, Nicki Renna, Joey Falco e Jeffrey Liber "Quello che vi diremo è che è un'artista con un grande e imprevedibile amore per la vita, e ha una visione del mondo davvero unica che le torna utile nella sua arte, che è anche la sua passione. È divertente, irriverente, impulsiva, testarda e porterà un'energia tutta nuova al Potere del Trio".

In precedenza, proprio gli showrunner di Charmed avevano anticipato che "Questa sarà un'esperienza totalmente differente da quella che ci ha regalato lo show finora, o anche la serie originale. Rielaboreremo l'intera dinamica".

Non ci resta che vedere come.