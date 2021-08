Chase Stokes: chi è la star di Outer Banks, la serie del momento di Netflix?

Chase Stokes è il protagonista della serie Netflix del momento, Outer Banks. L'attore ha 27 anni, dieci anni in più del suo personaggio di nome John B, ed è uno dei più chiacchierati dopo il grande successo dello show.

Lo spettacolo è una miscela avvincente di diversi generi televisivi con al centro John B. Rutledge (Stokes), il cui padre è scomparso mentre cercava un tesoro da 400 milioni di dollari che si credeva fosse da qualche parte nella loro città, sulle spiagge Outer Banks della Carolina del Nord. John e i suoi amici si imbarcano in una missione per trovare l'oro, e con esso arrivano romanticismo, drammi e una guerra di classe tra i più ricchi e i più poveri di Outer Banks.



Sebbene sia difficile immaginare qualcun altro nei panni di John B, Stokes inizialmente ha rifiutato il ruolo. In un'intervista con Chicks in the Office di Barstool Sports, ha detto che gli è stato chiesto per la prima volta di fare un'audizione nel febbraio 2019.



"La prima volta che ho ricevuto la mail per l'audizione, era l'e-mail più blanda che abbia mai ricevuto", ha detto Stokes. "Erano quattro amici in una caccia al tesoro, Netflix, e il nome del personaggio era John B. Quindi ero tipo, 'Questo è un reboot dei Goonies.' Ho detto no. Non voglio toccare un pezzo di cinema iconico e distruggerlo. Ero come se il mio peggior incubo fosse fare un brutto reboot".



Mesi dopo gli è stato chiesto di considerare il ruolo di Topper, che alla fine sarebbe andato ad Austin North. "Ho letto il pilot e ho pensato 'Oh mio dio, questo non è The Goonies'", ha ricordato Stokes. A un certo punto, Rudy Pankow (che interpreta JJ nella serie), è stato preso in considerazione per John B, ha detto a Us Weekly. Tuttavia, dopo alcuni cambi, il cast di Outer Banks è stato sistemato e il resto è storia.



Una cosa che ha giovato molto alla produzione dello show è il fatto che Stokes possiede una patente nautica essendo cresciuto in Florida.



"I miei nonni vivevano sulla costa orientale del Maryland, e lì c'è un'enorme comunità nautica, quindi sono cresciuto in barca, sono cresciuto guidando barche. Non l'ho detto a nessuno dei creatori di Outer Banks quando sono stato scelto: quando eravamo a Charleston, dove è stato girato lo spettacolo, ho preso il mio portafoglio e ho tirato fuori la mia patente nautica. Mi hanno detto 'Fantastico, questo rende tutto molto più semplice'".

L'attore nel 2016 ha interpretato un ruolo nella prima stagione di Stranger Things. Negli anni successivi, è apparso nella serie Vh1 Daytime Divas, The Beach House e Tell Me Your Secrets di TNT. Stokes farà parte dell'adattamento televisivo di One of Us is Lying che uscirà su Peacock, interpreterà TJ Forrester.

Tra i suoi hobby c’è la musica e la poesia, sul suo profilo Instagram ha annunciato che sta lavorando a un libro di poesie. Dal 2020 ha una relazione con l'attrice Madelyne Cline, i due si sono conosciuti sul set di Outer Banks in cui lei interpreta Sarah Cameron.



