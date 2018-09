Chasing Hilary: Warner. Bros. TV svilupperà una serie basata sul libro di Amy Chozick

Dopo una fase di negoziazione molto competitiva, sembra proprio che Warner Bros. Television si sia accaparrata i diritti per sviluppare un adattamento per il piccolo schermo di Chasing Hilary, best seller della giornalista Amy Chozick. A riportare la notizia in esclusiva è stato il noto portale Deadline.

Per circa un decennio, la premiata giornalista del New York Times ha raccontato l'inseguimento della presidenza da parte di Hillary Clinton, a partire dalla sua campagna del 2008 contro l'allora nascente sfidante democratico Barack Obama.

Il libro fornisce un resoconto di prima mano candido e scorrevole di tutta la sua campagna elettorale, arrivando alla sorprendente perdita contro Donald Trump. Lo scritto è diventato un immediato best-seller quando è stato edito da HarperCollins il 24 aprile, e da allora sono state tradotte edizioni internazionali in tutto il mondo.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul cast che ne farà parte e sulla possibile data di lancio. Le tematiche politiche continuano ad essere le più richieste per gli sviluppi di serie televisive, come testimoniato da Fire & Fury, il controverso libro scritto dal giornalista Michael Wolff per raccontare la "verità" sulla presidenza di Donald Trump.

Molte volte possono essere oggetto di satira pungente, come accaduto con Who is America?, controverso show creato e interpretato da Sacha Baron Cohen.