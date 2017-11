Che colpo per Apple! Al lavoro su uno show con protagonista Jennifer Aniston!

ha acquisito I diritti per una nuova serie televisiva con protagonista le attrici, che faranno anche da produttrici. Lo ha annunciato un portavoce della compagnia di Cupertino.

Parlando con l’Hollywood Reporter, il rappresentante di Apple ha confermato che la società ha dato il via libera alla produzione di due stagioni, per un totale di venti episodi, una prima assoluta per il mondo della produzione delle serie televisive.

La Aniston e Whiterspoon saranno anche le produttrici esecutive, insieme alla società di produzione Media Res. Per la Aniston si tratterà del primo ritorno come attrice protagonista di uno show televisivo dopo il clamoroso successo ottenuto dalla serie Friends, che ha dato il via ad un nuovo trend, da cui sono nati anche progetti come How I Met Your Mother.

Il progetto, attualmente senza un nome, è il secondo annunciato da Apple, che è pronta ad entrare prepotentemente nel settore televisivo, mettendosi in concorrenza con Netflix ed Amazon.