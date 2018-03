Che effetto vi ha fatto la reunion di Dawson's Creek? Sono passati 20 anni!

L'incontro del cast diè stato organizzato da Entertainment Weekly e i "ragazzi" si sono prestati per una serie di scatti molto belli. I protagonisti ci sono tutti, compresi Jack, Amy e la nonna di Jen! Ma che effetto vi ha fatto vederli ora, dopo ben 20 anni dalla serie?

Il cast al completo si è riunito a New York e sono uscite diverse cose interessanti, stando a quanto riportato da EW: "Negli anni ci siamo frequentati, ma non ci siamo mai ritrovati tutti insieme, e non abbastanza a lungo" ha spiegato Katie Holmes, che nel serial interpretava Joey Potter.

Gli altri attori che si sono presentati a questo incontro sono... beh, quelli più rappresentativi del serial cult degli anni '90, e cioè James Van Der Beek (Dawson Leery), Joshua Jackson (Pacey Witter), Michelle Williams (Jen Lindley), Busy Phillips (Audrey Liddell), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Mary Beth Peil (Evelyn “Grams” Ryan).

"È stato come crescere insieme", ha spiegato Meredith Monroe. "Ero davvero felice che la serie si girasse a Wilmington. Ci ha permesso di legare in un modo davvero speciale, non credo che sarebbe accaduto lo stesso a New York o Los Angeles."

Michelle Williams poi ha aggiunto: "Mi piace il fatto che siamo riusciti a fare qualcosa di speciale per gli adolescenti. Questo è il motivo per cui le persone sono così legate allo show. Quando qualcosa ti influenza negli anni della crescita, resta con te per sempre. E' un periodo particolare, in cui si è permeabili e aperti; si cerca di capire chi si è realmente, e tutto ciò che ti influenza in quei momenti diventa parte di te."

Insomma, tutto molto bello, i ragazzi si mantengono bene -mai quanto la nonna di Jen, che è la più bella del gruppo - ma, a dirla tutta, nonostante questa reunion sia straordinaria, bellissima e tutto quanto... Ci fa sentire stranamente, inesorabilmente, inequivocabilmente: VECCHI!

A voi che effetto fa rivedere il cast di Dawson's Creek oggi? Ditecelo nei commenti, qui sotto!