Che Tempo Che Fa chiude il 24 Maggio: Fabio Fazio lascerà la Rai?

Niente allungamento per Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Con la pubblicazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva targata Rai, infatti, è divenuta ufficiale la data in cui andrà in onda l'ultima puntata del talk show della domenica sera, che chiuderà il 24 Maggio prossimo.

Nel frattempo però Fazio ha arruolato Carlo Verdelli come opinionista. L'ex direttore di Repubblica infatti interverrà nelle due restanti puntate di questa stagione nelle vesti di "editorialista". Il focus principale chiaramente resterà ancora il Coronavirus, a cui l'ex conduttore di Sanremo ha dato ampio spazio con tanti ospiti, tra cui il virologo Roberto Burioni che ha risposto alle domande da casa e fatto il punto settimanalmente sull'andamento della curva epidemica.

Sul futuro del programma però c'è l'incertezza più totale. Qualche settimana fa era dato praticamente per certo l'addio di Fabio Fazio alla Rai, con cambio di guardia a Che Tempo Che Fa. Si faceva anche il nome di Massimo Giletti come possibile sostituto, ma lo stesso conduttore ha allontanato il ritorno in Rai ed attaccato i dirigenti della TV di Viale Mazzini.

Secondo alcune indiscrezioni, il contratto di Fabio Fazio sarebbe stato chiesto da Rai 3, che intenderebbe puntare su Che Tempo Che Fa per ampliare il palinsesto della domenica sera. Fazio però non sarebbe entusiasta dell'idea, ecco perchè l'addio non è escluso.