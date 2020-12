Che Tempo Che Fa: Luciana Littizzetto nella bufera per il suo commento su Wanda Nara

Nelle ultime ore Luciana Littizzetto è finita nella bufera per il commento riservato ad una foto di Wanda Nara che si presentava nuda in sella ad un cavallo. La comica nel corso del suo solito spazio Che Tempo Che Fa ha infatti scherzato sulla suddetta immagine ma, ciò ha scatenato l'ira dei telespettatori.

La Littizzetto ha infatti detto: "Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile". Qualcuno sui social ha sottolineato che una donna dovrebbe evitare di fare battute a sfondo sessuale su di un'altra e tra le tante polemiche sottolineiamo il post di Selvaggia Lucarelli che sui social ha scritto: "Littizzetto e le battute su Wanda Nara: 'Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile'. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh".

Il nome della Littizzetto è diventato un trend topic su Twitter e sembra che in molti non abbiano apprezzato la sua ironia. Un utente ha scritto: "La Littizzetto uno non fa ridere, due è volgarissima, superata e, scusate se mi permetto, bruttissima. Dovrebbe fare Radio perché è inguardabile", un altro ha detto: "Ultimamente la sua comicità è basata solo sul sesso. Deve avere qualche problema!!".

Qualcuno invece ha tentato di difendere la Littizzetto sottolineando che la satira in quanto tale non dovrebbe essere così aspramente criticata: "Ma non avevamo detto che la satira non si tocca? Non eravamo tutti Charlie? Può piacere o meno, ma ci sta".

Intanto di recente Luciana Littizzetto è tornata nuovamente single dopo la fine della sua relazione con Davide Graziani.