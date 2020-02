Che Tempo Che Fa: Luciana Littizzetto imita Morgan, il video

Nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, Luciana Lettizzetto (ancora a casa dopo l'intervento chirurgico) è stata protagonista di una simpatica imitazione di Morgan, di cui si sta ancora parlando dopo la lite con Bugo sul palco di Sanremo 2020.

La comica torinese, in compagnia di Piero Pelù che dopo Beppe Vessicchio le ha fatto visita a casa, non solo ha imitato l'ex giudice di X-Factor fisicamente, con tanto di vestito come quello sfoggiato sul palco del Festival e ciuffo laccato, ma ha anche improvvisato una strofa di "Sincero" di Bugo, ovviamente in versione modificata.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura che fai sempre. La tua pedanteria, la tua lagnanza. Sei senza chiappe ed hai anche un pò di panza. Ringrazia il cielo che sono in collegamento, che io ti pianto su due piedi anche se uno è sgarrupato, io te lo dico che non vuoi capirla, io son Morgana tu sei un mezzo pirla!“ ha intonato Morgana, tra le risate generali del pubblico e dello stesso Fazio.

Si è trattato di un modo sicuramente simpatico per scherzare su un tema ancora di attualità nonostante sia passata oltre una settimana dalla squalifica da Sanremo.

In contemporanea all'imitazione, Morgan era ospite da Barbara D'Urso dove ha teso la mano all'amico.